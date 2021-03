Radical: el espectacular cambio de Demi Lovato, muestra su estilizada figura en un video

La intérprete de “Sorry not sorry”, Demi Lovato, compartió hace unos días un video en el cual deja en evidencia su drástico descenso de peso. Sabido es que Demi ha tenido problemas en el pasado, sobre todo en su adolescencia con la percepción de su cuerpo, lo que la llevó a sufrir de trastornos alimenticios; por esto mismo causo gran extrañeza cuando sus seguidores vieron este videoclip.

En el breve registro fílmico compartido por la artista en una publicación de Instagram, pudo verse como Demi utiliza un viejo pantalón demostrando que le quedaba varias tallas más grandes, dejando en evidencia como ha bajado de peso. Su cintura se ve mucho más estilizada, pero a simple vista esta demostración iría en contra de lo que ella suele predicar en sus redes sociales.

Además de el video podía leerse un mensaje que rezaba lo siguiente: “Accidentalmente perdí peso, ya no cuento más calorías, ya no me sobre ejercito más, ya no me restrinjo o purgo. Y especialmente ya no vivo mi vida en forma acorde a la cultura de la dieta… y en realidad he perdido peso. Esta es una experiencia diferente y me siento llena, pero no de comida, sino de sabiduría divina, guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor”

Imagen: Instagram Demi Lovato

Luego de leer el mensaje que Demi Lovato comparte puede entenderse que ella quiere impulsar cierta conciencia dentro de las mentes de sus fans para que aprendan a cuidar su cuerpo, alma y mente; saliendo de la carrera por el físico perfecto en la que muchos se encuentran envueltos. Pareciera que la moraleja aquí sería: cuida tu cuerpo sin restricciones ni dietas, sino llevando una vida saludable y los resultados te sorprenderán.

Imagen: Instagram Demi Lovato

Tan solo algunas horas atrás la intérprete de “Échame la culpa” compartió en sus “stories” de la red social de la camarita, un nuevo clip en el que muestra su figura envuelta en body negro con correas. Una vez más podemos notar que claramente la artista ha descendido de peso en forma notable.