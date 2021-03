TikTok: “Poses si no eres fotogénico” el video que causa furor en redes

La red social TikTok no cesa de divertir a sus millones de seguidores de todo el planeta con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video del tiktoker @ shotbymarcos se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más fácil. “Poses si no eres fotogénico” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su viral grabación.

En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a un fotógrafo que enseña a sus seguidores algunas poses para utilizar en el caso de no ser fotogénico. “Apoyado en una barandilla”, “Mano delante de la cámara” y “Sentado y pensativo” son las 3 opciones que brinda el joven español ejemplificando cada uno de sus tips con otro joven que hace de modelo.

El viral video de TikTok, que tiene como pista de sonido el tema “Ropa Cara” de Camilo, recibió rápidamente más 161 mil likes por parte de sus followers. El mismo ya cuenta con más de 2.1 millones de reproducciones.

“Jaja tienes que poner un feo que no sea fotogénico”, “Pero usted está pasado de lindo. Ponga un verdadero feo para que sea más realista… me ofrezco” y “Si no somos fotogénicos, hay que tomarse fotos de unos 30 metros de distancia MÍNIMA” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. La mayoría de los mensajes hicieron hincapié a que el joven utilizado de modelo era bello y que tendría que probar esas poses con alguien más común.