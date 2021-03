En pleno divorcio Kim Kardashian se relaja en la playa, ¿Será por quedarse con todos los bienes?

Como ya es sabido Kim Kardashian, la popular estrella de “Keeping Up With The Kardashians” ,y el cantante Kanye West están en un largo proceso de separación. Sin embargo, al parecer están apresurados en acabar con el papeleo debido a que ya habrían acordado algunos repartos de los bienes materiales beneficiando a la diva.

La pareja ya decidió acerca de la custodia de sus hijos. North West, Saint West, Chicago West y Psalm West, tendrán custodia compartida para facilitar las cosas. Esto sería además porque los niños son muy apegados a ambos padres y no sería justo para ellos el tener que ver menos a su madre o a su padre, Kanye West.

A pesar de ello, la ex pareja ya habría llegado a otro acuerdo de división intentando no alargar tanto el trámite del divorcio, especificando quien se quedaría con la lujosa mansión en la que vivieron juntos por tantos años. Dicha vivienda estaría valuada en 20 millones de dólares en la zona de California.

Según TMZ sería la empresaria Kim Kardashian, madre de los niños, quien se quedaría con tan lujosa mansión. La razón de este acuerdo, entre los padres de los niños, es el querer evitar que sus hijos abandonen la casa de su infancia en la que han crecido y en la cual tienen tantos recuerdos. Por otro lado, el rapero Kanye West se vería obligado a abandonar la vivienda y buscar un nuevo hogar preferentemente en California para estar cerca de sus hijos.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Recientemente Kim Kardashian compartió en su Instagram Unas fotos disfrutando de un hermoso día de playa acompañada de su hija, ¿Será por la tranquilidad de saber que se queda con la mansión? ; lo que sí sabemos es que la celebridad luce espectacular con su bikini color cobre que resalta su figura. Sin embargo, aún quedan muchas reuniones y negociaciones con abogados de por medio para terminar de esclarecer los términos.