TikTok: el video de Alejandra Maglietti que es viral en redes

La red social TikTok no para de entretener a sus millones de followers de todo el planeta con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video de la conductora de televisión @alemaglietti se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más fácil. “Mentiras para no tener sexo...” fue el texto que eligió la blonda para acompañar su viral grabación.



En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a Alejandra Maglietti quien desde la comodidad de su cama comienza a enumerar mentiras posible para evitar tener relaciones con su pareja. “Me duele la cabeza”, “Estoy indispuesta”, “No me depile”, “Tengo hongos” y “No me bañe”.

El viral video de TikTok recibió velozmente más de 7 mil likes por parte de sus followers. El mismo ya cuenta con más de 269 mil reproducciones. Desde hace ya unos meses que Alejandra se muestra mucho más activa en las plataformas virtuales, donde ya acumula millones de seguidores que responden a cada uno de sus contenidos multimedia.



“loco, pero si las mujeres no mienten”, “Quiero ser tu amigo de toda la vida”, “Imaginarte levantándome a tu lado y me sonrías así” y “Mentira de los hombres “Me fui a jugar fulbito con los muchachos” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. La mayoría de los mensajes fueron de anécdotas que reafirman la teoría del tiktoker.