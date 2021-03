Micro bikini de cuero negro: Kylie Jenner nos muestra sus curvas

Kylie Jenner es una personalidad de los medios y es por ello que siempre da mucho de qué hablar; ejemplo de ello es su más reciente escándalo, luego de haberse orinado encima por un problema de vestuario. Sin embargo, si hay algo que no podemos dejar pasar desapercibido es su increíble figura y es que la celebridad recientemente se tomó unas fotos en los que podemos apreciar la belleza de su cuerpo.

Jenner , quien es propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics y además posee una de las cuentas de Instagram con mayor cantidad de seguidores, contando con más de 219 millones de fieles atentos a sus publicaciones. La modelo e influencer siempre ha exhibido su cuerpo en las redes sin problema alguno. Y es que ¿quién no mostraría su cuerpo al mundo teniendo las increíbles curvas de la empresaria?

A Kylie, quien hace un par de años junto con el cantante Travis Scott fue madre de Stormi Webster, realmente no le quedó ninguna secuela física del embarazo. La celebridad posee un abdomen plano y bien definido a pesar de haber sido madre.

Las Kardashians Jenner siempre se han destacado por sus increíbles curvas teniendo así la figura perfecta, tal vez es por ello que Keeping Up With the Kardashians se volvió un programa con tanto rating. La menor de las hermanas no es la excepción ya que su figura deja helado a cualquiera especialmente cuando posa en bikini.

Kylie Jenner recientemente compartió una foto en su cuenta de la red social de la camarita en la cual se la puede ver posando con una hermosa bikini negra de cuero sintético, luciendo así sus atributos y su tan definido abdomen. Por otro lado la celebridad utilizó también una falda al cuerpo que resalta sus curvas inferiores mostrando así su belleza desde todos los ángulos.