Madre orgullosa: Britney Spears deja ver el rostro de sus hijos adolescentes

La fabulosa Britney Spears compartió una foto acompañada de sus hijos en su cuenta de la red social de la camarita, algo muy inusual en ella ya que de hecho nunca lo hace. Sin embargo hoy entendemos el porqué de esto ya que entre sus papel está primero el rol de madre y después el de estrella del pop.

La mundialmente conocida princesa del pop, Britney, tiene una agenda muy ocupada ya que no sólo debe encargarse de su vida pública sino también de su vida privada. Es en esta última en la que destacan sus hijos Sean Preston Federline de 15 años y Jayden James Federline de 14 años con quienes se retrató en una instantánea que compartió en Instagram.

La intérprete de “Baby One More Time” ama profundamente a sus hijos y verlos crecer es algo muy difícil para ella “Es una locura cómo pasa el tiempo ¡¡¡Mis hijos son tan grandes ahora!!! Lo sé... lo sé... es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños varones, verlos crecer tan rápido…”.Sin embargo la cantante rara vez comparte fotos con ellos en sus redes sociales, pero esto tendría una razón vinculada con la privacidad de sus hijos.

Imagen: Instagram Britney Spears

Britney Spears admitió el hecho de no publicar contenido en el cual aparezcan los rostros de sus hijos pero ella explicó que esto lo hace por respetar la decisión de los mismos. Según la estrella sus hijos, Sean y Jayden, quieren definir su propia identidad “…No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente…”.

Imagen: Instagram Britney Spears

La decisión tomada por los hijos de la celebridad es algo muy entendible en adolecentes; y esto es algo de lo cual Spears se siente muy orgullosa, pero en esta ocasión los jóvenes le permitieron a su madre hacer pública unas fotos del trío familiar en Instagram. Al respecto Britney dijo “…hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡¡finalmente me dejan publicarlo!! Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”.