El repudiable acoso que sufrió una medallista olímpica por un video en TikTok

Vianney Trejo Delgadillo denunció que sufrió de acoso por publicar un video en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando con diferentes trajes de baño. La mexicana ganadora de cuatro medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos de 2015, compartió un clip titulado "No quiero tu piropo, quiero tu respeto", en donde expuso los comentarios que varios hombres hicieron.

En el mensaje explicó que no es fan de la red social china porque no dispone de mucho tiempo libre. Mencionó que el video lo hizo con la intención de divertirse y que le resultó impresionante ver cómo pasó de 400 seguidores a tener 26,000. "Encontré de todo, desde lo más bonito, tierno y gracioso a lo peor, grotesco, sucio, obsceno".

"Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto y no solamente hacia mi persona, sino a todas las mujeres como tal. Yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, obviamente sí bailé, pero no lo hice para que la gente lo sexualizara de esta forma", continuó la medallista mexicana, y enumeró el tipo de comentarios que recibió.

Además, mencionó que algo que la dejó impactada fue que los hombres que escribían esos mensajes presumían en sus redes fotos con mujeres de su familia, "Es realmente increíble la falta de respeto que hay hacia las mujeres. Algo que me sorprendió y me dejó anonadada fue que muchas personas que me hicieron este tipo comentarios tenían fotos de perfil con su hija o esposa".

Vianney nació en la Ciudad de México y además de pertenecer a la Delegación Mexicana de Deportistas Paralímpicos, estudia psicología. A lo largo de su carrera ha acumulado varias medallas de oro y es dueña de dos récords los cuales estableció en los Parapanamericanos de Canadá 2015.