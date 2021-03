Duramente criticada: Selena Gomez es cuestionada por sus fans ¿Los desilusiono?

Selena Gomez indaga en la música latina rompiendo récords pero dejando descontentos a sus fans. Hace poco tiempo estrenó un hit en español llamado “Baila conmigo”, este tema musical ha reunido millones de reproducciones en YouTube en tiempo récord, sin embargo hay algo que molesta a sus seguidores.

La cantante que goza de gran popularidad en Instagram, donde posee más de 214 millones de seguidores, sacó un Hit con Rauw Alejandro cuya base se identifica con un ritmo latino, este formaría parte de su nuevo álbum “Revelación” el cual prometió que sería en español. Además de ello Selena habría anunciado su colaboración con otros artistas masculinos como DJ Snake.

Imagen: Instagram Selena Gomez

El proyecto de sacar un álbum completo en español de Selena Gomez tenía la intención de conectar con sus raíces latinas, ya que si bien la cantante es estadounidense, su padre Ricardo Joel Gomez, es de nacionalidad mexicana. Pero la preocupación de sus fans, e incluso la crítica que ha pesado sobre el álbum no tendría que ver con el idioma, sino por el hecho de no haber incluido a otras cantantes femeninas en su álbum. "Muy de empoderar a la mujer y no sé qué, y es enserio que ninguna colaboración femenina? #disappointed", fue uno de los tweets que criticaban con dureza a la artista.

Imagen: Twitter

El hecho de que el nuevo álbum de la ex chica Disney solo cuente con voces masculinas es inesperado ya que la cantante anteriormente habría declarado el estar involucrada en el mundo del empoderamiento femenino. Además había destacado lo importante que era para ella colaborar musicalmente con mujeres.

Imagen: Twitter

Ante la falta de presencia de voces femeninas en el nuevo álbum de Selena Gomez sus fans se desahogaron en las redes sociales expresando su decepción. Entre los reclamos se menciona cantantes como Karol G ,Becky G , Cadi B y Rosalía entre otras ya que estas serían las cantantes latinas más populares del momento.