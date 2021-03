Asombrosa prueba: elige una calavera y descubre qué dice sobre tu personalidad

Las pruebas de personalidad están causando sensación en la web por sus asombrosos resultados. En las redes sociales hay de todo tipo y para todos los gustos. Son una gran alternativa para combatir el aburrimiento y para conocer aspectos que, quizás, se desconocían. Aquí te proponemos una que te sorprenderá con lo que diga sobre ti de una manera muy rápida y sencilla.

Lo único que debes hacer es elegir una de las cinco calaveras que te dejamos a continuación. Hazle caso a tu intuición y selecciona la que más te gustó a primera vista. No pienses demasiado la respuesta. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Calavera 1: eres una persona muy intuitiva y tienes una fuerte conexión con la naturaleza. Te encanta cuidar a los que te rodean y siempre estás bien predispuesto a brindar ayuda a quien la necesite. No te gusta juzgar y aceptas a todos tal cual son. Con frecuencia te pones en los zapatos de los demás para entender qué les sucede.

Calavera 2: eres alguien que siempre va al frente. Dices lo que piensas sin filtro y esto muchas veces te trae fuertes enfrentamientos. No te importa lo que digan sobre ti y consideras que la única opinión válida sobre tu persona es la tuya. Siempre estás mirando hacia adelante buscando concretar tus objetivos.

Calavera 3: te destacas por ser una persona muy mental. Piensas demasiado las cosas y nunca tomas una decisión sin haber evaluado previamente todos los pros y los contras. Eres muy perfeccionista con todo lo que realizas y posees una inteligencia extraordinaria. Te encanta estar rodeado de gente y eres muy sociable.

Calavera 4: eres una persona muy creativa. Constantemente estás buscando nuevas actividades para poner a prueba tus habilidades. Eres muy positivo y quienes te rodean admiran tu gran capacidad para ver siempre lo bueno en todas las cosas. A la hora de dar consejos, eres el mejor.

Calavera 5: te destacas por ser muy honesto, detestas la falsedad y los malos tratos. No soportas a los mentirosos y respetas a quienes siempre hablan con la verdad. Tu familia es lo más importante que tienes en la vida y los defiendes con uñas y dientes. Muchos te ven como un gran referente a seguir.