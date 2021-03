TikTok: “Perros antes vs ahora” el video que causa furor en redes

La red social TikTok no para de entretener a sus millones de followers de todo el planeta con sus diversos contenidos. En las últimas horas, un video del tiktoker @bailey.sarmiento se volvió viral en la popular aplicación china que mantiene entretenidos a jóvenes y adultos durante varias horas del día.

La plataforma líder de vídeos en Asia, Estados Unidos y otras partes del mundo cuenta con videos cortos y fáciles de ver que logran que su difusión sea cada vez más fácil. “Perros de antes vs ahora” fue el texto que eligió el tiktoker para acompañar su viral grabación.

En esta oportunidad, el video de TikTok tiene como protagonista a un perro de raza husky siberiano que simula en primera instancia ser un can de la “vieja escuela” y reproduce como fue su día: “Hoy me atropellaron seis autos, perseguí a tres personas, me peleé con ocho gatos y un leopardo y a todos les mordí la cola ¿Dónde está mi hueso?”. Luego el mismo animal emula ser de la nueva era: “Ama vomité el pollito cocido”.

El viral video de TikTok recibió rápidamente más de 43.1 mil likes por parte de sus followers. El mismo ya cuenta con más de 505 mil reproducciones.

“Los perros de la colonia se comían los pañales de la basura, y correteaban a mil gatos, y se comían los huesos de pescado”, “Oye no es broma, yo tuve muchos mestizos increíbles ahora he tenido pura sangre bien culeros solo en el veterinario, me duele el bolsillo” y “jajajaj cuanta verdad” fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el video viral. La mayoría de los mensajes fueron de anécdotas que reafirman la teoría del tiktoker.