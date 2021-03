The Crown: así fue la reacción de Emma Corrin y Gillian Anderson a las palabras del príncipe Harry

La serie de televisión “The Crown” fue una de las grandes protagonistas de la 78ª edición de los Globos de Oro, obteniendo cuatro galardones: mejor serie dramática, mejor actor dramático, mejor actriz dramática y mejor actriz de reparto. Entre las premiadas del elenco se encuentran Emma Corrin y Gillian Anderson que dedicaron algunas palabras por separado a la opinión del príncipe Harry sobre la serie de Netflix.

"No pretenden ser noticia. Es ficticio, pero vagamente basado en la verdad. Por supuesto que no es estrictamente exacto, pero vagamente… te ofrece una idea aproximada sobre ese estilo de vida, las presiones sobre el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás, lo que puede surgir de eso" fue el punto de vista del príncipe Harry en una entrevista para The Late Late Show with James Corden del canal estadounidense CBS . Hace ya un tiempo que los duques de Sussex se animan a brindar su palabra en relajadas entrevistas.

“Me siento mucho más cómodo con ‘The Crown’ que viendo las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o yo. Porque la serie de Netflix es obviamente ficción, tómatelo como quieras. Pero las noticias se informa como un hecho porque supuestamente ocurrieron. Tengo un problema real con eso“ indicó Harry.

Ante los elogios del esposo de Meghan Markle a “The Crown” dos de las protagonistas alzaron la voz y respondieron las mencionadas palabras. "Me conmovió mucho el que reconociera nuestra labor" expresó Emma Corrin, la actriz que le pone su cuerpo a Lady Di en la tercera temporada, tras ganar el Globo de Oro. "Estoy increíblemente agradecida con él, me conmovió mucho lo que dijo" amplió.

"Enrique está muy bien cualificado para juzgar qué es realidad y qué es ficción" y "Ha comprendido lo que Peter [Morgan] está tratando de hacer con la serie" señaló Gillian Anderson quien da vida a la implacable Margaret Thatcher durante la tercera temporada.