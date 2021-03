¿Qué observas primero en la imagen?: asombrosa prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los internautas en el último tiempo. Existen de todo tipo en las redes sociales y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que arrojan. Cada vez que aparece uno nuevo de estos retos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla y rápida, te permitirá saber más acerca de ti.

¿Quieres saber cómo? Entonces debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Pavo real: te destacas por ser una persona muy idealista. Te gusta soñar bien en grande y son pocas las veces que has podido concretar tus deseos. Siempre buscas destacar lo bueno y las virtudes de todos antes que darle prioridad a sus defectos. Te encanta estar rodeado de gente y haces nuevos amigos con facilidad. Prefieres ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

Gramófono: te caracterizas por ser alguien distraído. No te gusta arriesgarte y al momento de tomar decisiones vas por lo seguro. El miedo es tu gran enemigo y, en muchas ocasiones, te ha impedido concretar proyectos. Prefieres mantenerte al margen de los conflictos ya que no hay nada que te genere mayores dolores de cabeza que una discusión. Tu familia es lo más importante que tienes y no sabrías cómo vivir sin ellos.

Libro: eres muy sobreprotector y te preocupas demasiado por el bienestar de los que están a tu alrededor. En ocasiones has sido capaz de priorizar la felicidad de otros por encima de la tuya. Debes aprender a darte un lugar de privilegio en tu vida, ya que si no lo haces, nadie lo hará por ti. Ayudar a otros es muy bueno y reconforta al alma, pero nunca te olvides de ti mismo.