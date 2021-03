Pampita presumió su belleza con un look súper exclusivo para el cambio de estación

No queda nada para que Pampita vuelva a cautivar a los espectadores frente a la pantalla chica. El día elegido para el retorno del ciclo es el 15 de marzo en el prime time de la señal de Net TV. Además, se conoció que Marcelo Tinelli la convocó para formar parte de La Academia, el nuevo formato que reemplazará al clásico Bailando.

La modelo de 43 años, que muy pronto será mamá, será parte de este reality que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Junto a ella, según reveló Ángel de Brito, estará Jimena Barón, Hernán Piquín y el propio conductor de LAM.

La Flia tiene pensado comenzar el programa a mediados de abril y están en tratativas con varios famosos para que se incorporen al certamen. Entre quienes figuran en la lista de posibles participantes se encuentra Flor Vigna. Por su parte, Agustín Cachete Sierra, quien la rompió en el Cantando 2020, ya ha sido confirmado en el ciclo al igual que Karina La Princesita.

Pampita se está preparando y ya está eligiendo varios de los outfits con los que para brillará delante de las cámaras. Así lo demostró en sus redes sociales donde compartió un hermoso conjunto ideal para el otoño. "¿Les gusta el look súper exclusivo que elegí para el cambio de estación?", les consultó a sus fanáticos junto a las postales donde se la ve modelando en el barrio de Palermo con el Planetario Galileo Galilei de fondo.

Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en aparecer. "Reina. Ansiosa por verte como jurado nuevamente. Vos le das clase al programa", "Que look más precioso princesa Carolina", "Imaginate llegar así a los 43 y estando embarazada", "Todo te queda lindo", "Parece que no se puede superar pero siempre da para más. ¡Increíble!", son algunos de los cientos de mensajes que se pueden leer.