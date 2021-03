Los americanos se visten de rusos: los polémicos colores del equipo Haas de Fórmula 1

Había mucha expectativa en el mundo de la Fórmula 1 por la presentación del VF-21, de la escudería Haas, de cara a la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo. Pero la polémica no tardó en aparecer porque muchos repararon en que este nuevo vehículo lleva los colores de la bandera de Rusia, en medio de la prohibición por el escándalo de dopaje de este país.

Y todo apuntó a la familia de Nikita Mazepin, teniendo en cuenta que gran parte del dinero que sostiene a este equipo estadounidense es de la familia del piloto ruso. De hecho, en el vehículo se puede ver la inscripción de “Uralkali”, que es el nombre del nuevo patrocinador, que justamente es la empresa de fertilizantes del multimillonario padre del piloto debutante.

Por más que Nikita no pueda alzar la bandera de su país o escuchar el himno si sube al podio por el castigo emitido el pasado mes de diciembre por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), los colores blanco, azul y rojo están por todo el monoplaza.

Hay que recordar que Mazepin, compañero de equipo de Schumacher, estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses por un video en el que se lo observa en estado de ebriedad y manoseando a una joven. Más allá del pedido de muchos para que el ruso sea expulsado, todo se arregló puertas adentro.

El otro piloto del equipo es Mick Schumacher, que irradia emoción ante su debut como piloto esta temporada. "Voy a trabajar al máximo, me voy a vaciar aquí (en inglés utilizó la expresión "romper el culo"). Conforme avance la temporada, me adaptaré a todo lo que venga. He tenido muchas reuniones con el equipo y me siento muy cómodo", expresó el hijo de la Leyenda.