La tragedia que acecha a Beyoncé, “Le pedí a Dios que me enviara una señal”

Solange Piaget Knowles no es solo la hermana de Beyoncé ya que ella misma ha hecho su propia carrera. Nos encontramos frente a una cantante, compositora, productora y actriz, que esta semana celebra el segundo aniversario del lanzamiento de su disco "When I Get Home".

Pero la productora al parecer ha tenido una serie de complicaciones que se había estado guardando para su intimidad, tal vez para no opacar el estreno de la película homónima dirigida por ella. Sin embargo sorprendió a todos sus seguidores cuando sacó a la luz en cuenta de Instagram el hecho de que realmente no la estaba pasando nada bien, ya que ocultaba problemas médicos.

Solange Knowles compartió en sus redes sociales que mientras trabajaba en su música, también estaba luchando literalmente por su vida, también enfrentaba problemas de salud pasando mucho tiempo en hospitales. La cantante se ha visto en la obligación de cancelar sus compromisos profesionales por complicaciones en el sistema nervioso autónomo y esto se agrava aún más al no encontrar un tratamiento adecuado para su problema médico.

Imagen: Instagram Solange Piaget Knowles

En su publicación realizada en la red social de la camarita, la hermana de Beyoncé declaraba: "Con la salud mermada y el espíritu roto, le pedí a Dios que me enviara una señal, no solo de que sobreviviría, sino también de que si me dejaba salir con vida….Solo sabía que tenía que abrirle la puerta y responder". La artista no suele compartir detalles de su vida privada y esta no fue la excepción ya que sería una enfermedad que viene acarreando desde 2019.

Imagen: The Mirror

Sin embargo Solange trata de concentrarse en lo positivo y en la felicidad que le ha traído su disco "Este disco me llevó a descubrir todo eso. La vida se divide en dos momentos: antes y después de 'When I Get Home'. Me siento muy agradecida con todos ustedes por haberme dado tiempo y espacio. Muy, muy agradecida”, expresó con gran emoción la hermana menor de la popular Beyoncé. Esperemos que la cantante encuentre una cura para su dolencia y nos siga sorprendiendo con sus increíbles proyectos musicales.