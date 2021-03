La inesperada revelación de Tom Brady que hace temblar a la NFL

Tom Brady, considerado por muchos como el mejor quarterback en la historia de la NFL, reveló que Gisele, su esposa, le pidió que se retire del futbol americano, luego de ganar el reciente Super Bowl LV con Tampa Bay Buccaneers. El mítico 12 contó que después de conquistar el SB, buscó a su familia para celebrar con ellos, al abrazar a su esposa ella le pidió que no siguiera más.

"Estábamos buscando a mi familia. Dije, '¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia?' De repente veo a mi hijo mayor correr hacia mi, le di un gran abrazo y vi a mis dos pequeños. De repente, vi a mi esposa y le di un gran abrazo. Y justo cuando lo hice, ella dijo: '¿qué más tienes que probar?"", contó.

Brady mencionó que no respondió esa interrogante y buscó cambiar el tema de conversación. "Estaba tratando de encontrar una manera de cambiar de tema muy rápido. Creo que pasé a otra cosa bastante rápido", puntualizó entre risas a The Late Late Show With James Corden.

No es la primera vez que Gisele Bündchen le pide a su marido que se retire. De hecho, en una entrevista a Ellen Degeneres en 2018, ya comentó su deseo "sin éxito" de que Tom abandone el terreno de juego. Y es que el tiempo que requiere su actividad deportiva les ha llevado a tener que enfrentarse a momentos de crisis en su vida matrimonial.

En la entrevista, además, habló del aburrimiento que siente por no estar jugando en la NFL. "Cuando estás durante la temporada de la NFL todo va muy rápido, prácticamente trabajas los siete días de la semana por seis meses y de un momento a otro… ¡Buum! Oprimes el botón de detener y siempre se siente como un choque", cerró Brady.