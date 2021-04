“Presumiendo celulitis”: Nazarena Vélez subió una foto al natural y deslumbró a sus fans

Nazarena Vélez hizo nuevamente hincapié en la importancia de aceptarse a uno mismo tal cual es. La actriz de 46 años, se mantiene muy activa en las redes sociales y aprovecha el espacio para recalcar y apoyar a sus followers a mostrarse al natural.

Nazarena reveló en el pasado que tuvo adicción a las anfetaminas, la cual empezó a consumir por sus problemas de autoestima: "Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián. Entendí que me reconciliaba o me iba a terminar muriendo, y no podía hacerle eso a Titi. Fue re difícil. He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas".

Este miércoles, Nazarena Vélez compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores. En la primera de ellas se puede ver a la también conductora con una gran sonrisa en el rostro y una toalla en su cabeza, luciendo su cuerpo al natural en la tranquilidad de su hogar. En tanto que en la segunda es una foto retro de la blonda participando para una producción de fotos profesional de la revista Paparazzi.

Fuente: Instagram Nazarena Vélez

“Presumiendo celulitis #aprendiendoaamarme Quererme y aceptarme lamentablemente nunca fue lo mío. En la 2da?tengo mucho Photoshop para borrar las estrías y la celulitis que siempre tuve y odié. Te pido y me pido disculpas por haberme mostrado tan artificial y con un cuerpo de mentira que termina enfermando y distorsionando la realidad” fue el sencillo y reflexivo texto que eligió Vélez para acompañar sus recientes instantáneas.

Fuente: Instagram Nazarena Vélez



Esta publicación de la madre de Barbie Vélez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 60 mil corazones. Además recibió miles de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus fans.