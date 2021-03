Charli D' Amelio, reina de TikTok, lanza una colección limitada con Dunkin

La reina de TikTok, Charli D' Amelio, lanza junto a la cadena multinacional de franquicias de tipo cafetería especializada en donuts, Dunkin, su propia colección de merchandising. A menos de 24 horas del flamante lanzamiento los millones de fans de la joven norteamericana de 16 años se encuentra fervientes por adquirir estos productos.

“Nuestros fans no pueden tener suficiente del amor genuino entre Charli y Dunkin ', por lo que crear la colección de merchandising de Charli x Dunkin' se sintió como el siguiente paso perfecto en nuestra relación. Esta colección es nuestra forma de esparcir más amor de Charli y Dunkin 'a nuestros fans ”, indicó Kemma Kefalas, Gerente de Compromiso de Marca en Dunkin'. "Trabajamos mano a mano con Charli para llevar su estilo característico a cada accesorio para que nuestros fans puedan beber su Charli Cold Foam con estilo esta primavera" amplió Kefalas.

Esta no es la primera colaboración de Charli D' Amelio con Dunkin. Eln el 2020, la tiktoker se asoció con la cadena para convertir su pedido favorito de Dunkin ', una cerveza fría con caramelo, en "The Charli" para su menú oficial. Recientemente, la pareja se ha unido nuevamente para otra versión de la bebida, denominada "The Charli Cold Foam", que agrega espuma fría de crema dulce a la bebida original.