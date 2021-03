Cande Ruggeri muestra cómo debe llevarse puesto un body negro esta temporada

Desde muy chica Candela Ruggeri cuenta con una figura privilegiada y un rostro angelical. Sus ojos azules y su cabello dorado hacen que sea una de las influencers argentinas más bellas y más seguidas por sus fans. En su cuenta de Instagram posee actualmente casi 2 millones de followers.

La hija del ex futbolista Oscar Ruggeri se encuentra haciendo realizando promociones para diferentes marcas de indumentaria, tanto deportivas como urbanas. En el mes de enero, la blonda dio positivo en Covid-19. "Levanté mucha fiebre, me sentía muy mal, con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios, fue horrible", contó.

Afortunadamente, hoy en día ya se encuentra sana y activa. Lizardo Ponce fue consultado en los últimos días en el programa de ‘Pampita Online’ sobre su relación con la modelo “No es que estuve peleado. Pero con Barbie Vélez y Cande Ruggeri éramos un trío en el que estábamos todo el año juntos y después, en un momento, todo se fue desdibujando”, expresó.

Sobre el motivo de la pelea, el instagramer agregó: “¿Qué pasó? Es vintage, ya ni me acuerdo. Justo nos fuimos juntos a Uruguay y fue como un Gran Hermano, terminamos peleados todos con todos. Yo me terminé yendo del hotel, me fui a otro”.

Instagram: Cande Ruggeri

En las últimas horas, Cande compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se la ve luciendo un body negro y unos guantes de cuero del mismo color. La pic es parte de una campaña para una importante marca de lencería de Palermo. La publicación superó los 9000 likes y 60 comentarios, entre ellos el de la modelo Eugenia De Martino.