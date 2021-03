Ricky Martin fue fotografiado in fraganti en el baño de su increíble mansión

Ricky Martin genera un gran revuelo en las redes cada vez que sube nuevo material. Tanto mujeres como hombres quedan obnubilados con las increíbles publicaciones que el puertorriqueño realiza en la web. En su última publicación, el cantante llamó la atención de más de uno de sus 14 millones de seguidores en Instagram con una postal en la que fue fotografiado in fraganti en el baño por su marido, Jwan Yosef.

“Head, shoulders, knees and toes, knees and toes... (en español: cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies)", escribió Ricky haciendo referencia a una conocida canción infantil. En la postal se lo alcanza a ver a través de una mampara empañada sentado en la ducha tocándose los dedos de su pie derecho con la mano izquierda. La publicación recibió miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de los internautas.

Por otra parte, Ricky será el próximo portavoz de la Fundación onePULSE e imagen central de una nueva campaña para recoger fondos para la creación de un monumento que homenajeará a las 49 víctimas mortales de la matanza ocurrida en 2016 en la discoteca Pulse de Orlando, Florida.

"Estoy emocionado de ayudar a la Fundación onePULSE con oportunidades de participación y creación de conciencia mientras construyen el Museo y Monumento Nacional Pulse", reconoció el cantante en el comunicado que emitió la organización sin fines de lucro.

"La campaña ‘Outlove hate’ es la manera perfecta de comenzar nuestra asociación. Les pido a todos que se unan a nuestro movimiento, se comprometan a cambiar y compartan el amor", se expresó con respecto a la iniciativa que pretende honrar y preservar el legado de los asesinados y crear un santuario de esperanza.