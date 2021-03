¿Qué ves primero en el dibujo?: asombrosa y sencilla prueba de personalidad

Las pruebas de personalidad se convirtieron en un verdadero fenómeno en las redes sociales. En cuestión de pocos segundos arrojan asombrosos resultados que fascinan a millones de usuarios. Nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que, de manera muy rápida y sencilla, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser con solo observar una imagen.

¿Te animas a conocer lo que dice sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición y no hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Fósforo: eres una persona con un gran poder de observación. Eres muy responsable y detallista con todo lo que emprendes. Te destacas por ser muy persistente y por no bajar los brazos con facilidad. Tienes claro lo que quieres en la vida y haces lo imposible por alcanzar tus objetivos. Sueles ser muy bueno dando consejos y con frecuencia otros recurren a ti para que los asesores en la toma de decisiones. No te gusta discutir y tratas a los demás como te gusta que te traten a ti.

Guitarra: eres alguien muy extrovertido. No te gusta que te den órdenes y amas la libertad. No soportas estar atado a nada, ni a nadie. La zona de confort no es lo tuyo y necesitas estar constantemente en movimiento. No te privas de hacer nada y nunca tienes un "no" como respuesta. Vives como si no existiera un mañana porque consideras que el paso por la Tierra es muy fugaz como para estar perdiendo el tiempo. Eres muy sociable y te encanta iniciar charlas con desconocidos. Rara vez pasas desapercibido en un evento al que asistes.