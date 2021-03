La más bella: Florencia Peña posó rodeada de flores y enamoró a sus fans

En los últimos días, Flor Peña protagonizó la tapa de la revista GENTE con una producción fotográfica en la que se buscaba visualizar y generar conciencia sobre la violencia de género. En la postal que se eligió para la portada, y que compartió en sus redes sociales, se la podía ver a la actriz con los nombres escritos en su rostro de las mujeres que fueron víctimas de femicidio en lo que va este año.

La repercusión de la campaña fue muy grande y varios salieron a proclamarse en contra de lo que realizó. Una de ellas fue la escritora Hinde Pomeraniec. "No me gusta. En primer lugar es el límite finito de la frivolización y de algo que me parece aún más peligroso, que es el hartazgo. Eso me preocupa muchísimo", señaló.

"Promover algo como esta tapa a mí no me da bronca, me da un poco de pena... Es como no haber entendido nada", agregó la autora.

Frente al gran revuelo que se ocasionó en los medios, Peña salió a hablar en su programa que sale todas las mañanas en la pantalla de Telefe. "Soy una gran observadora de la realidad, una mujer empática, que me afecta muchísimo todo lo que está pasando, que me da mucha tristeza que haya mujeres que mueren todos los días en Argentina. Desde mi humilde lugar entendí que estaba bueno ponerle el cuerpo", indicó al aire.

"No existen las verdades absolutas, estamos tratando de despertar conciencia, que las mujeres salgan de los círculos de violencia. Tenemos que hablarles a todas. Yo soy muy respetuosa del feminismo de base, de las mujeres que salen a la calle a pelear y alzar la voz desde hace muchísimos más años que yo lo hago... Pero necesitamos ponerles la voz a aquellas mujeres que no la tienen", expresó.

Ahora, nuevamente Peña dio de qué hablar con una serie de instantáneas que subió a su cuenta de Instagram. La intérprete de Moni Argento posó rodeada de flores y enamoró a más de uno de sus fanáticos. "Hermosa como siempre", "Te amo Florencia, cuando sea grande quiero ser como vos", "Qué bonita", son algunos de los cientos de mensajes que se leen en la publicación.