Increíble cambio: 20 años después, así luce Michael de 'El diario de la princesa'

El diario de la princesa (The Princess Diaries) se estrenó en la pantalla grande en 2001 y fue un sensacional éxito. Cuenta la historia de Mia Thermopolis (interpretada por Anne Hathaway), una joven que descubre que es la heredera al trono de Genovia, un diminuto reino europeo gobernado por su abuela, la reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews).

Gracias a su papel en el largometraje, Hathaway adquirió gran popularidad. Junto a ella participaron otros actores que también saltaron a la fama. Uno de ellos fue Robert Schwartzman, quien le dio vida a Michael Moscovitz. Era el hermano de la mejor amiga de la protagonista y, antes de que la joven hiciera un radical cambio físico, demostró estar perdidamente enamorado de ella.

Desde muy chico, Schwartzman estuvo involucrado en el séptimo arte, ya que su madre, Talia Shire, proviene de la familia de los Coppola. Él es sobrino de Francis y sus primas son Sofía y Roma. Si bien se hizo conocido gracias a su participación en el film dirigido por Garry Marshall, optó por dejar el mundo de la actuación y dedicarse a la música.

En 1999 conformó su banda 'Rooney' en Los Ángeles y debió abandonarla por un tiempo para estudiar en la universidad de Nueva York. Una vez que terminó sus estudios regresó con su grupo musical y logró que una disquera firmara con ellos para grabar su primer disco que se publicó en 2003. Posteriormente lanzaron uno en 2007 y otro en 2010.

Algunas de sus canciones han aparecido en producciones audiovisuales como en la serie 'The O.C.' y en la novela 'All My Children'. Hoy se ve muy distinto a cómo lo recordamos en el film que lo catapultó al estrellato. ¡Mira cómo luce en la actualidad a sus 38 años!