Nicole Neumann sorprendió con un extravagante look y demostró ser la más bella

Nicole Neumann rara vez pasa desapercibida. La modelo de 40 años es dueña de una gran belleza que deja obnubilados a sus fanáticos. Hoy se desempeña como co-conductora en Santo Sábado, el ciclo que sale por la pantalla de América TV y en el que la acompaña El Pelado López.

Inició su carrera profesional a muy temprana edad. "Empecé a los 12 como modelo, pero en realidad desde los 4,5 años ya había empezado a hacer comerciales, de muñecas, de autos", contó algunos días atrás en una entrevista con Alejandro Fantino.

"Jamás la pasé mal, porque mi mamá se daba más cuenta que yo, estaba muy encima mío. Me pasó con un fotógrafo que venía con un cachorrito y yo, claro fascinada, después me empezó a invitar a pasear en moto y obviamente mi mamá en la primera de cambio le dijo ´escuchame, ¿qué estás haciendo?, tiene 12 años la chica´. Más de grande, sí, pero yo sé decir que no. Tengo mis límites", expresó con respecto a sus primeros años en el mundo del modelaje.

En las últimas horas, Nicole sorprendió con el look que utilizó en una de las últimas emisiones del programa. La blonda eligió para salir al aire un top con unas mangas super abullonadas que se llevó todas las miradas. Compartió el outfit elegido en su cuenta de Instagram y sus fanáticos quedaron maravillados.

"Qué linda Nikki", escribió la cantante María Campos. "Fantástica", "Monísima", "Qué bella", "Increíble hermosa", "Diosa", "Nicole estás hermosa, se te ve muy bien en el programa y esa ropa te queda fantástica", son algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron en la publicación.