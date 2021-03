Martino, su terminante decisión con Carlos Vela y un guiño para Chicharito

Gerardo Martino no ve que Carlos Vela tenga los méritos para ser llamado a la Selección Olímpica como refuerzo, dado que se ha negado a ser llamado a la Mayor desde que inició su era como seleccionador nacional. "Lo de Carlos lo he dicho desde mucho tiempo atrás, cuando uno está a disposición de sus selecciones, es en todas, no ´puede estar en una sí y en otra no", expresó.

Jaime Lozano tiene la potestad de reforzar a su equipo con tres jugadores mayores a la edad reglamentaria, pero el Tata, veía ilógico que uno de esos lugares fuera para Vela . "Sería ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la playera de la Selección, en la totalidad de la palabra", dijo el Tata en conferencia de prensa, dando por cerrado ese tema.

Por otro lado, en la previa del juego ante Costa Rica, Martino descartó que algún futbolista mexicano tenga las puertas cerradas para ser considerado. Entre ellos, Javier Hernández, quien reapareció con Los Angeles Galaxy. "Tanto Javier como el resto de los futbolistas, son todos a tener en cuenta. Hay un rendimiento y es lo que se toma en cuenta", expresó.

Sobre el rival, descartó que lo haya menospreciado al decir que se jugaba contra Costa Rica o no se jugaba un segundo partido en la gira por Europa. "No menosprecié a Costa Rica. Me preguntaron si era necesario jugar con equipos del área, y dije que era la opción que teníamos disponible, o no jugar. Si me busca por el lado de la falta de respeto, no me va a encontrar", cerró.