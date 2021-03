Flor Peña enseña sus aptitudes para la danza con un increíble baile en su habitación

Flor Peña es una de las artistas argentinas que más activa se encuentra en las redes sociales. Diariamente comparte nuevo material que genera un gran revuelo. Recientemente una publicación de ella al volante cantando desató una gran polémica e incluso, la organización Luchemos por la Vida repudió su accionar.

Ahora, la actriz y conductora de TV salió a hablar tras las fuertes críticas que recibió. "Yo canto cuando voy en el auto, cuatro personas había adentro. Ustedes no sé si ven mis historias a la mañana, ¿y qué? ¿eso no les molestó, pero les molestó este video? Es lo mismo. Una situación, además en la que yo estaba manejando y nos subimos porque lo que yo venía cantando, venía muy despacio y un pibe me tiró el auto, casi me mata. Ni siquiera fue una mala maniobra mía", respondió a Impacables, el programa que se emite por la pantalla de El Nueve.

"Tenía el cinturón de seguridad puesto abajo, por una cuestión de que no quería que se me arrugue esto (señaló su vestimenta). Nada que aclarar. Yo no estaba utilizando el celular, me estaban grabando. Lo tenía a Renzo, que es el que maneja las redes, grabándome al lado. No me rompan las p****", indicó sin filtro.

"Yo no soy una mina que voy por la vida haciendo cosas raras con el auto. No sé por qué a alguien se le ocurrió levantar este video. Porque todas las mañanas yo me levanto y hago historias cantando mientras manejo. Además, no conozco una sola persona que no lo haga", expresó.

Ahora, nuevamente Peña sorprendió con el material que compartió en su cuenta de Instagram. La intérprete de Moni Argento bailó al ritmo de la música en su habitación y acaparó todas las miradas con sus grandes aptitudes para la danza. "Sigo manija", escribió en la publicación que tiene miles de reproducciones.