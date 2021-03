¿Qué ves primero?: el test de personalidad que revela asombrosos datos

Las pruebas de personalidad se convirtieron en las favoritas de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. En segundos brindan asombrosos resultados que dejan maravillados a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo de estos retos. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a tu intuición. Aquello que veas a primera vista te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Tiburón: te caracterizas por siempre ir al frente. No tienes temor en decir lo que piensas cuando algo te molesta y defiendes con uñas y dientes a los que amas. No soportas la falsedad y la hipocresía. Eres muy intuitivo y si alguien no es de tu agrado se lo haces notar de inmediato, no andas con rodeos. Tu constancia y dedicación en todo lo que emprendes es lo que te llevará a conseguir grandes cosas en tu vida. Debes aprender a vivir sin darle mucha trascendencia a lo que los demás opinen y estarás más tranquilo.

Freepik

Rostro: eres una persona muy racional. Antes de tomar cualquier decisión analizas absolutamente todo para no cometer ningún error. Te cuesta decir que no y siempre aceptas todo lo que te proponen. No te gusta prejuzgar a quienes no conoces y tratas de ponerte en sus zapatos para entender qué les ocurre. No guardas nunca rencor y perdonas con facilidad cuando otro te hace daño. Por momentos puedes parecer muy frío, sin embargo, eres sumamente cariñoso y amoroso.