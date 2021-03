La sincera confesión de un ex Barcelona que conmueve al fútbol mundial

La mayoría de los jugadores sueñan con la oportunidad de jugar en el Barcelona. Por la historia del club y el hecho de que siempre esté peleando todas las competencias que disputa, llegar a ponerse la camiseta culé es una forma de consagrarse, algo que a muchos les llega siendo todavía muy jóvenes y por ese motivo, no saben aprovecharlo.

Es el caso de Jean-Clair Todibo, hoy a préstamo en el Niza de Francia, quien con pura sinceridad recordó su pequeño paso por el fútbol español: "Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. No sé quién me creía que era". El de 21 años, con todavía mucha carrera por delante, sueña con volver al Camp Nou y poder demostrar todas sus capacidades.

Jean-Clair Todibo.

"Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien. No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro", comentó dejando en claro que el paso del tiempo lo ayudó a cambiar dicha actitud.

Y, en una entrevista con L'Equipe, cerró: "Ir al Barça y no jugar es una mierda. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta del Sedan y jugar que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas".

Su contrato con la institución blaugrana es hasta 2023. Allí pudo jugar unos cinco encuentros y está por verse si en junio su actual equipo usa la opción de compra, o debe volver al Barca para pelear por un lugar. (Bola Vip)