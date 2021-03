La cruda revelación de Checo Pérez tras el Gran Premio de Bahréin

El mexicano Sergio Pérez reconoció que casi abandona su RB16 antes del arranque del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. La falla eléctrica en el monoplaza perjudicó su comienzo en Red Bull, pero logró imponerse 15 lugares y fue nombrado el mejor piloto de la carrera.

"Venía calentando y se apagó todo. Perdí motor, batería y ya estaba por bajarme del auto, porque desconecté el volante y dije intentemos algo más y conecto nuevamente el volante, escucho a mi ingeniero en la radio y dije: ‘Ya regresó la batería’, luego prendí el auto y se encendió. Nos atrasó mucho, pero la regla es que debía ir a pitlane", reveló.

Pérez reconoció que no supo qué pasó. "No tengo ni idea de lo que pasó. Es algo que se tiene que ver. Necesito hacer ese click con el auto y es parte de toda la adaptación. Tuvimos que regresar para luchar. Ir a pitlane, recuperarnos para remontar y los puntos para el equipo es lo más importante. Poder correr todos esos kilómetros", comentó.

La carrera del tricolor fue una muestra de que con la potencia de este bólido tendrá oportunidades de competir por podios y victorias, aunque todavía le falta encontrar la sincronía perfecta con el RB16 y el motor Honda. "Cada vez mejoro en entender el auto, entonces debemos seguir trabajando fuerte con los muchachos", añadió Checo.

Pérez lamentó que su compañero, Max Verstappen, no ganara la carrera, "porque el auto estaba muy bien, pero ya regresaremos en lo que será una larga temporada". Y cerró: "No tengo el año para acostumbrarme. El equipo me necesita rápido y debo estar ahí".