Tristeza absoluta: el luto que envuelve a Camila Parker

En los últimos días, la familia de Camilla Parker ha estado bajo el dolor por la pérdida de Alice Procope, pareja de Tom Parker Bowles, hijo de la duquesa de Cornualles e hijastro del príncipe Carlos de Inglaterra. La ex periodista, falleció el pasado 17 de marzo a los 42 años de edad a causa de un cáncer que le fue diagnosticado fuera de tiempo. Era madre de tres hijos.

Desde el portal “Eden Confidential”, revelaron que el hijo de Camila se encuentra devastado por la muerte de su pareja. A su vez, allegados a la familia comentaron que lo que le sucedió a Alice fue una tragedia que se pudo haber evitado porque los estudios le llegaron demasiado tarde a causa de la pandemia y esto es algo que viven miles de personas en Inglaterra que padecen cáncer. "Eso es lo realmente cruel y habrá muchos otros como ella'', dijo un amigo de Tom.

Diversos medios británicos aseguran que por las restricciones sanitarias que viene imponiendo el gobierno de dicho país se están perdiendo miles de tratamientos oncológicos. Expertos del tema, han pedido expresamente al Estado ingles que revierta esta situación ya estos diagnósticos le dan esperanza a los pacientes y se salvan una importante cantidad de vidas.

Un informe que presentó el diario “Daily Mail”, dio a conocer por cada cuatro semana de retraso de tratamiento, los riesgos de muerte de los paciente aumenta un 10%. A su vez, el portal reveló que casi 1,4 millones de enfermos habían esperado más de 18 semanas para exámenes vitales y pruebas de diagnóstico en Inglaterra. Una situación realmente preocupante y que desde el entorno de Camila Parker afirman que el Estado inglés tiene que tomar cartas en el asunto.

Lamentablemente, Alice Procope no pudo soportar su enfermedad y como ella, hay muchas más personas que murieron a raíz de no poder recibir su tratamiento a tiempo o que los resultados le llegaron demasiado tarde. La periodista empezó su relación con Tom Parker en 2018 y la pareja vivía en Shepherd's Bush. Por el momento, la familia real no se ha manifestado al respecto.