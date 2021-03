Talentos ocultos de las celebridades: Angelina Jolie podría matarte

Aunque no lo creas todos tenemos un talento pero quizás aún no lo hayas descubierto. Estamos hablando una aptitud o potencial para desarrollar una habilidad que nos hace destacar del resto. Algunos saben muy bien como explotar sus habilidades pero otros no le dan demasiada importancia; este es el caso de ciertas celebridades quienes además de su talento principal, el cual los llevó a la fama, tiene un don extra que suelen mantener oculto o que aprendieron durante su carrera como es el caso de Angelina Jolie.

Comenzado por la tan popular Kim Kardashian quien no solo es una gran empresaria y figura pública ya que además lleva consigo un don extra. La celebridad ha revelado en varias oportunidades que puede identificar a personas con caries dentales con tan solo olerlo, esto es muy particular pero verdaderamente útil. Siguiendo con el clan Kardashian Jenner, Kendall Jenner, quien es una supermodelo reconocida a nivel internacional por las múltiples pasarelas que ha recorrido, también ha desarrollado la increíble habilidad de imitar a la perfección ciertos sonidos de pájaros.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

Patrick Dempsey quien es un reconocido actor, ya que ha trabajado en varias películas y series, por su increíble talento para interpretar diferentes tipos de papeles , tiene además una habilidad oculta y esta es la de hacer malabares. Dempsey, incluso quedó en segundo lugar en un concurso nacional en su juventud.

Siguiendo con la despampanante Angelina Jolie, la celebridad no solo es una increíble actriz cuyo talento explotó desde joven, sino que también por la dedición que le da a su trabajo ha logrado desarrollar una habilidad extra. En cierto momento, cuando Jolie participó en la película “Tomb Raider”, debió aprender el fino arte de los cuchillos llevándola a no solo coleccionar cuchillos y dagas de diferentes tipos; sino también a saber cómo manejarlos y lanzarlos perfectamente.

Por último Pierce Brosnan, actor y productor irlandés, no solo interpretó magníficamente al agente secreto James Bond en la serie de películas de Bond ya que tiene un especial talento oculto. El popular actor tomó un taller en 1969 para literalmente poder "tragar fuego"; una habilidad algo extraña que pocas veces ha demostrado frente a las cámaras. Este es un hombre que no le teme para nada al fuego, recordemos además que hace unos años su increíble mansión de Malibú se incidió, ¿Habrá sido a causa de mostrar su extraño don?