El campeón invicto que desafió al Canelo Álvarez y Gennady Golovkin

Lugo de confirmarse la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, Jermall Charlo quedó fuera de la ecuación y con las ganas de enfrentar al mexicano. Sin embargo, el estadounidense sigue pensando en los grandes nombres del boxeo y preguntó por Gennady Golovkin, quien se ha mantenido fuera de los reflectores luego de su última presentación.

"¿Dónde demonios está Gennady Golovkin? ¿Por qué nadie está hablando de él? Si sigue siendo un peleador de élite y no puedo tener a Canelo, creería que al menos puedo buscar a GGG", expresó el campeón que estaría dispuesto a poner en riesgo su título del CMB, para ir por el cetro del FIB que posee el boxeador kazajo.

En declaraciones a Last Stand Podcast con Brian Custer, agregó: "Derevyanchenko no probó nada y muchos me dijeron que esa pelea me llevaría a Canelo. Le gané y sigo sin recibir ningún crédito por ello". A su vez, recalcó que todo el mundo le pide que tenga un gran desafío en su próximo combate.

La historia marca que la categoría de los medianos es una de las más importantes debido a que los mejores se han consagrado en ese peso. Hoy, quienes marcan el tiempo en esta división son Charlo y Golovkin, y como luce complicado que el estadounidense pueda medirse al Canelo, no cabe duda que "GGG" es una buena opción para catapultar su carrera.