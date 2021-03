Gwyneth Paltrow confiesa lo único de lo que se arrepiente en su vida

Gwyneth Paltrow, actriz, modelo y empresaria; es también una escritora que ha recibido numerosos elogios y gran reconocimiento por su trabajo cinematográfico. Este último la ha llevado a ganar: un Globo de Oro y un Premio Primetime Emmy y un Premio de la Academia por su increíble interpretación de Viola de Lesseps en la película histórica romántica "Shakespeare in Love" en el año 1998. Su vida de éxito en las pantallas tristemente no se ha visto reflejada en el amor, ya que desde su separación de Chris Martin de la banda británica Coldplay, la actriz ha confesado haberse arrepentido de esto.

El mal de amores de Paltrow comenzó mucho antes de Chris Martin, a sus 24 años, cuando estaba comprometida con el actor Brad Pitt. Sin embargo, el compromiso se canceló porque ella no estaba lista para casarse. No obstante, la modelo aprendió algo de esto y es el tener discreción pública sobre su vida romántica. Luego de Pitt entró Ben Affleck a la vida romántica de Gwyneth , aunque desgraciadamente esta relación solo perduró por tres años desde 1997 hasta finales de 2000.

Finalmente, en octubre de 2002, Gwyneth Paltrow conoció a Chris Martin de la banda británica Coldplay, quien sería el amor más grande de su vida. La pareja se casó en diciembre de 2003, estando Paltrow embarazada del hijo de Martin en ese momento. Fue así como la familia quedó conformada por la pareja y sus dos hijos Apple nacida 2004 y Moses, nacido en 2006. Sin embargo el convertirse en madre le traería a la actriz depresión posparto; tal vez esto la llevaría a separase de Martin en 2014 después de diez años de matrimonio. La escritora describió el proceso como "desacoplamiento consciente”.

Finalmente en abril de 2015, Paltrow solicitó el divorcio el cual finalizó en 2016. Actualmente la ex pareja mantiene una excelente amistad ya que terminaron en buenos términos por el bien de sus hijos. Sin embargo, recientemente Gwyneth reveló que jamás quiso divorciarse de Chris Martin, aunque fue algo de lo que se dio cuanta demasiado tarde. “Aprendí mucho de algo que era lo último que quería en este mundo. Porque yo nunca quise divorciarme. Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos. Pero he aprendido más sobre mí durante ese proceso de lo que nunca imaginé”

Imagen: Plásticos y Decibelios

Hoy en día La actriz se encuentra nuevamente casada pero esta vez con Brad Falchuk. Al parecer la relación es sumamente fuerte ya que han llegado a irse de vacaciones con su esposo junto a sus hijos, y también su ex marido Chris Martin con la actual pareja de este, Dakota Johnson. Luego agregó “Y precisamente gracias a eso, a que me centré en mi responsabilidad hacia mis hijos durante el divorcio, pude encontrar al hombre más asombroso y construir a su lado algo que nunca había tenido”