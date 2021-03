Fácil y deliciosa: prepara unos Bay biscuits ¡en pocos pasos!

Estamos cerca de Semana Santa y eso significa muchas reuniones familiares. A veces, llegan visitas en horario de té y no disponemos de muchas ganas de cocinar algo elaborado. Para todos esos momentos, te presentamos esta receta de Bay biscuits, las típicas galletitas anglosajonas dulces que no solo quedan bien con cualquier infusión, si no que son súper ricas para untar. Disfrútalas en el momento que quieras, son aptas para desayunos, momento del té ¡o snack nocturno!

Los bay biscuits son galletitas con una consistencia muy parecida a los biscottis italianos. Son bizcochos dorados, crujientes y con sabor avainillados. Su receta es súper fácil de llevar a cabo, la única técnica aplicada es que es necesario batir el huevo y el azúcar al punto letra. Es decir, lograr que al batir, se forme una espuma consistente sobre la cual se puede "escribir" una letra.

Ph. Cookpad

Ingredientes:

3 huevos.

1 taza de té de azúcar.

1 pocillo de café de aceite neutro (maíz)

2 tazas de harina leudante

Esencia de vainilla

Ph. Cookpad

Procedimiento:

Primero, batimos los huevos junto a la taza de azúcar hasta que quede de color blanco y espumoso, este es el punto "letra".

Luego, agregamos lentamente el aceite neutro. Tamizamos la harina para desarmar los grumos y la incorporamos revolviendo con movimientos envolventes para que se mantenga el batido.

Vertemos la mezcla en un molde de 22 cm por 25 cm previamente enmantecado y enharinado. LLevamos a horno suave por unos 40 a 50 minutos.

Cuando esté cocido, desmoldamos y cortamos en barras. Para finalizar, la llevamos nuevamente al horno para que se terminen de secar y, para facilitar su conservación, las guardamos en un recipiente hermético previniendo la humedad. ¡Y listo! Ya puedes disfrutar de tus biscuits recién hechos.

Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinamosjuntos@napsix.com Te contestaremos a la brevedad!