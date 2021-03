El Bugatti de 8 millones de euros que Cristiano Ronaldo añadirá a su lujosa colección

Uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo es Cristiano Ronaldo, la actual estrella principal de la Juventus, cuenta con una de las colecciones más lujosas de autos. El portugués a publicado varias fotografías en su cuenta de Instagram donde claramente muestra su colección.

Cuenta con un BMW M6, Rolls-Royce, Maserati, Porsche y varias modelos Audi y Mercedes-Benz, y ahora agregará el Bugatti Centodieci. Está basado en el último modelo de la casa, el Chiron, pero se le hicieron mejoras, comenzando por la potencia del motor, que pasó de 1.500 caballos a 1.600, que a su vez es un 60 % más potente que un F1.

Solo se crearán 10 unidades de ese modelo y cada uno tiene un coste de 8 millones de euros. El único inconveniente es que Ronaldo tendrá que esperar hasta 2022 para lucir el nuevo miembro de su colección ya que Bugatti acaba de iniciar la producción. Se trata del autoregalo que decidió hacerse después de conquistar su segundo campeonato consecutivo en Italia.

La velocidad máxima que alcanza este nuevo vehículo del luso son los 380 km/h, algo que no podrá experimentar a no ser que acuda con su coche a un circuito. Este último modelo de Bugatti rinde homenaje al histórico Bugatti EB 110, y no será el primero de la marca que aguarda en el garaje de Cristiano Ronaldo.

Ficha técnica