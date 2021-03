Piel perfecta como Angelina Jolie: las claves de su belleza sin igual

Angelina Jolie es una actriz sumamente reconocía, tanto que ha recibido numerosos elogios y reconocimientos, incluidos un Oscar y tres Globos de Oro, también ha ostentado el título de la actriz mejor pagada de Hollywood en varias ocasiones. Sin embargo la actriz además ser reconocida por su trabajo, es también aclamada por su increíble belleza.

Uno de los aspectos estéticos que destacan a Jolie es su increíble piel de porcelana, ya que a pesar de tener 45 años, la celebridad posee un cutis perfecto. Sin embargo esto no es puramente genética ya que la actriz tiene su propia rutina de cuidado facial para verse siempre radiante, en ella incluye un mágico suero y además según Rhonda Rand, su dermatóloga desde los once años, "No suele usar maquillaje, a menos que esté trabajando. Esa es una de las razonas por las luce una piel tan bonita".

Si bien Angelina Jolie es conocida por mantener un perfil bajo al no tener redes sociales, como Instagram, su misterioso secreto de belleza para mantenerse siempre joven fue revelado durante la gira de prensa de su película "Maléfica", en la cual obtuvo el papel principal de villana. Durante el rodaje, la estrella de Hollywood reveló que utiliza un suero llamado “Midas Touch Face de Emma Hardi” para su piel perfecta.

El Midas Touch Face es un lujoso suero facial reafirmante con antienvejecimiento para rostro de la compañía “Emma Hardie”. Este suero sirve como contorno de ojos y labios ya que contiene una potente combinación de ingredientes botánicos reafirmantes junto con un activos anti-edad y células madre de Edelweiss. Su acción rejuvenecedora logra redefinir el óvalo facial, reducir las arrugas, líneas de expresión y los signos de la edad. Este instrumento de belleza es recomendado para pieles maduras y con pérdida de firmeza

Imagen: Pinterest

El serúm está presentado en un formato con aplicador de bolígrafo para garantizar la dosis correcta. Este tiene una serie de ingredientes que aseguran su efectividad: tonificantes con aguacate rico en Omegas, extracto de semilla de banana silvestre y extracto de fruta de la pimienta. El ácido hialurónico y el aceite de semilla de Moringa hidratan en profundidad mientras que los aceites esenciales de rosa, geranio, manzanilla, naranja dulce, lavanda y menta, levantan y calman. Además de ello Agelina Jolie tiene sus propias reglas para mantener su piel limpia y pura. Los componentes del ritual de belleza de la actriz: son no abusar del maquillaje, desmaquillarse en profundidad y usar siempre protección solar.