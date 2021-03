La desconocida revelación de Lewis Hamilton sobre Tom Brady

Lewis Hamilton y Tom Brady, dos estrellas que, aunque parezca que no tienen demasiado en común, lo cierto es que comparten mucho más que su pasión y éxito en el deporte. Ambos son imagen de la prestigiosa casa relojera IWC Schaffhausen y materializan a la perfección los valores de fuerza, entrega y superación que quiere transmitir.

Ideas que ambos han aplicado en todos los ámbitos de su vida y que probablemente hayan tenido mucho que ver en el modo en el que han conseguido llegar donde están. No obstante, hasta los mejores necesitan un poco de ayuda. Si bien Hamilton es el mayor ganador de premios en la historia de la Fórmula 1, a sus 36 años necesita algunos consejos.

Justamente, al que se lo pide no es a otro que Brady, quien afrontará una nueva temporada NFL después de haber cumplir 44 años. Esos años de diferencia parecen ser clave en la experiencia deportiva. Me he encontrado con Tom en varias ocasiones, llevamos varios años en contacto. A veces le mando mensaje para secretamente recibir algún consejo", reveló el británico.

Y agregó: "He visto de cerca lo que ha conseguido. Algunas de las cosas que hace en su entrenamiento, su preparación, la forma en que interactúa con su equipo. Hay tantas cosas que puedes aprender de ver a un gran atleta como Tom y puedes aplicar para mejorar. Tengo que seguir a Tom".

Por su parte, Tom Brady explicó por qué seguirá jugando un año más en la NFL: "Es un amor por lo que hago. No es como un trabajo, es amor verdadero. Hace muchos años que me enamoré de lo que hago, así que por qué quitar una de las cosas que más amas en tu vida de manera arbitraria y hacer otras cosas cuando quizás el tiempo no es el adecuado", sentenció.