Johnny Depp y Amber Heard: nuevo capítulo del divorcio más largo de Hollywood

Johnny Depp, actor productor y músico estadounidense, últimamente ha sido noticia debido a su complicada separación con su ex esposa, la actriz Amber Heard. La pareja, que se conoció en el set de The Rum Diary en 2009 y se casó en año 2015, ha sido foco de escándalo ya que desde su divorcio y hasta la actualidad los dramas y rumores siguen girando alrededor de ambos.

Luego del divorcio, Amber Heard obtuvo una orden de restricción temporal en contra del actor alegando en su declaración judicial que este habría abusado verbal y físicamente de ella durante su relación. Además estas acciones las habría realizado generalmente bajo la influencia de drogas o alcohol. Por su parte Depp negó esto y alegó que estaba "intentando asegurar una resolución financiera prematura". Finalmente se llegó a un acuerdo y el divorcio concluyó en 2017.

Extrañamente luego de la separación, Amber desestimó la orden de alejamiento y ambos emitieron una declaración diciendo que su "relación era intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre atada por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener beneficios económicos. Nunca hubo intención de causar daño físico o emocional”. El actor pagó a Heard un acuerdo de 7 millones de dólares, que se comprometió a donar a la ACLU y al Children's Hospital Los Angeles. Sin embargo los dramas no acaban ya que en 2019 Johnny Depp demandó a Heard por difamación debido a un artículo de opinión que escribió la actriz sobre sus experiencias de dejar una relación abusiva, publicado por The Washington Post.

Finalmente, Depp también presentó una demanda por difamación contra la compañía que publica The Sun , ya que lo llamaron un "golpeador de esposas" en un artículo. El caso tuvo al actor y Amber testificando durante varios días. La resolución final que dictaminó el Tribunal Superior de Justicia fue que 12 de los 14 incidentes de violencia denunciados por Heard eran "sustancialmente ciertos". Recientemente, la apelación de Johnny para revocar el veredicto fue rechazada por la Corte de Apelaciones en marzo de este año.

El Tribunal Británico de Apelaciones ha rechazado la apelación del actor al fallo ya que no se admitieron las pruebas adicionales que Johnny presentó para su apelación. El abogado de Depp expuso como "nueva evidencia" el hecho de que Amber Heard no habría donado a entidades de beneficencia en Estados Unidos, como había prometido, los 7 millones de dólares de ganancias obtenidas por divorcio. Sin embargo al parecer esto no habría sido suficiente para el Tribunal de Apelaciones.