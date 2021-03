Desde la cama Luisana Lopilato demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

Luisana Lopilato continúa muy activa en las redes sociales en las últimas semanas. En plena pandemia la blonda se animó a compartir una profunda y esperanzadora reflexión sobre el futuro.

“En estos tiempos en los que podríamos sentirnos aislados, solos o demasiado lejos del lugar donde nos gustaría estar, es fácil perder la esperanza, pero me gustaría recordarles que cada día que pasa es un paso más cerca de lo que anhelamos.” inició la esposa de Michael Bublé.

“Cuando miro hacia atrás y visualizo todo lo que ha sucedido en el último año, me siento agradecida de estar acá. Agradezco poder compartir con todos ustedes fragmentos de mi vida y lograr crear cosas que traen alegría. Me siento agradecida de la gente que me rodea, y muy esperanzada por todo lo que está por venir. Estamos llegando allí. Podremos estar con las personas que amamos, podremos abrazarlas, besarlas. Estamos todos juntos en esto. Los quiero mucho ?¬ワᄄ "Filipenses 4:13"?￰゚マᄏ” finalizó Lopilato.

Instagram Luisana Lopilato

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la actriz de 33 años posando con un filtro blanco y negro desde su cama de una manera muy natural.

Instagram Luisana Lopilato

“Un jueves casual” fue el sencillo y corto texto que eligió Luisana para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita. Como era de esperarse el posteo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 44 mil corazones en tan solo unas horas.