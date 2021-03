Al límite: el video de Romina Malaspina que generó el like de Neymar

Romina Malaspina volvió con toda las pilas recargadas tras su viaje a Estados Unidos y Colombia. La bella blonda conductora en el Canal 26 es una de las mujeres más populares en las plataformas virtuales. Además, la influencer es de las celebridades que más contenido comparte en redes sociales.

Hace unas horas, Romina publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que desató varios suspiros de sus millones de followers. En la misma se puede observar a la ex participante de Gran Hermano posando en el living de su departamento y luciendo una calza y un top de color negro. Además, complementó su look con grandes arestes de color dorado, un delicado make up y una cola de caballo en su peinado.

Tres pistolas verdes fueron los sencillos emojis que eligió Malaspina para acompañar su reciente posteo. Además, la publicación se llenó velozmente de likes y reproducciones superando los 90 mil corazones en tan solo unas horas.

“Míralo a Ney”, “Neymar le dio like ._.”, Un día subí uno sin filtro así te conocemos Ro! ?” fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la grabación de Romina Malaspina. Los followers hicieron mucho hincapíe en uno de los sorpresivos likes, nos referimos al astro brasileño Neymar.

Esta no es la primera vez que Neymar le da like a alguna voluptuosa mujer del mundo del espectáculo. El año pasado fue involucrado sentimentalmente con Natalia Barulich, ex pareja del cantante colombiano Maluma. El ex jugador de Barcelona se mostró muy cercano a la norteamericana comentado y likeando sus distintos posteos. Ambos aclararon que eran solo amigos en aquella ocasión.