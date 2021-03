Kanye West ¿Económicamente favorecido tras su divorcio de Kim Kardashian?

Después de que se diera a conocer la noticia de la división de bienes entre Kim Kardashian y Kanye West, fuentes cercanas a la pareja dijeron que Kanye está desesperado, “Está atravesando un mal momento porque sabe que ahora no hay vuelta atrás y que todo terminó con Kim”, agregaron.

No obstante esto, no todas son malas noticias para el exmarido de Kim Kardashian ya que su patrimonio personal se ha visto bastante aumentado en pleno trámite de divorcio. Segun Bloomberg, la compañía financiera de asesoría de negocios el patrimonio de Kanye West asciende a 6.6 millones de dólares. Luego de que su marca Yeezy hiciera asociaciones empresariales con Adidas y Gap Inc.

Kanye Omari West, es un rapero, compositor, productor y diseñador de moda. West se hizo conocido por primera vez como productor a principios de la década de 2000, también, produciendo artistas como Jay-Z, Ludacris y Alicia Keys. Con la intención de seguir una carrera en solitario como rapero, West lanzó su álbum debut “The College Dropout” en 2004 con gran éxito crítico y comercial, y fundó el sello discográfico “GOOD Music”.

Imagen: Chicago Tribune

Las opiniones abiertas de West y su vida fuera de la música han recibido una atención significativa de los medios. West es un cristiano practicante y sus puntos de vista religiosos han despertado una gran curiosidad, cuando no cierta confusión.​ Ha sido una fuente frecuente de controversia por su conducta en los premios, en las redes sociales y en otros entornos públicos, así como por sus comentarios sobre la industria musical y la moda, la política estadounidense y la raza. Su matrimonio con la personalidad de televisión “Kim Kardashian” también ha sido una fuente de atención sustancial de los medios.

Imagen: Glamour

Volviendo a su fortuna, las estimaciones acerca del dinero que Kanye West tiene están basadas en las proyecciones del banco suizo UBS Group AG que valuó el negocio del estadounidense en 4,7 millones de dólares a los que se le sumarían unos 1.7 millones en otros activos. Esto daría una cifra global que convertiría al ex de Kim Kardashian en la persona de color más rica de Estados Unidos.