Luis Miguel, el hombre idolatrado por todos que se ha quedado completamente solo

Luis Miguel ha tenido mucha gente cercana en reiteradas oportunidades, pero no se sabe por qué parecen no estar destinados a estar cerca de él mucho tiempo. De su vida privada había decidido no hablar durante mucho tiempo, hasta que 2018 decidió abrir las puertas y contar parte de su vida como vimos en la primera temporada de la serie que repasa su vida.

En la aclamada producción de Netflix pudimos ver su infancia, adolescencia y el momento justo cuando logra liberarse de su padre Luis Rey. La segunda parte de esta historia que podremos ver por la plataforma, digna de un drama de telenovela mexicana, tiene un punto en común que es, que todos los amigos de Luis Miguel, se fueron alejando poco a poco por diversos motivos.

¿Cuáles son las causas de por qué Luis Miguel no tiene amigos?. Andrés García un actor dominicano que fue siempre cercano a la familia del cantante y que tiene un gran parecido físico a Luis Miguel - Tanto que alguna vez pensó que podría ser su verdadero padre- dijo: “Tuvimos un raspón, en algún momento que le llamé la atención y, desde entonces, no se ha comunicado conmigo, pero lo entiendo porque él es una figura muy importante y seguramente no está acostumbrado… No estoy peleado. Es como cuando le llamas la atención a un hijo (…) ya depende de él si quiere acercarse o no”.

Jorge Van Rankin tuvo una amistad con el sol de México que duró 10 años y se terminó por una broma que le hizo a Micki. "Muy cagada la broma y nos cachó José Pérez. En la tarde suena mi celular y me dice José “Te va a hablar el señor”. "Me lo pasa (a Luis Miguel) y me puso una gritoneada de terror. Le dije no fue a ti, me encabroné y le colgué. De ahí pasaron 22 años sin hablarle". después se reencontraron pero luego de un año Luis Miguel se enojó porque la esposa de Jorge tomó una foto de ellos, la subió a las redes y a él no le gustó.

Roberto Palazuelos actor y empresario mexicano, un hombre muy cercano al Astro Rey, comentó que cuando Luismi llegó al mismo condominio privado donde él vivía, lugar que también habitaban otras personalidades mexicanas, recordó que el hijo de un amigo de ambos en aquel tiempo le prestaba ropa “porque Micky no tenía que ponerse”. Al preguntarle por su relación con Luis Miguel; Palazuelos le restó importancia y expresó que nunca se había peleado con Micky y que ya le había pasado algo similar con otras personas. Lo cierto es que la distancia se interpuso entre ambos y jamás volvieron a hablarse.

Jaime Camil con quien Luis Miguel no solo tuvo una relación de amistad sino de apoyo que le brindaba Jaime. En el ambiente se comenta que esta amistad tampoco terminó bien. Además, con Camil fueron cuñados por la relación que "El Sol de México" tuvo con su hermana Issabela. Al respecto comentó: “Al principio, obviamente, es muy deslumbrante ser amigo de alguien como Luis Miguel, pero después vas madurando y dices: 'No, esto no está padre”.

Cristian Castro comentó “No somos amigos porque él no ha querido (Luis Miguel). Fuimos amigos en un momento muy lindo, en la que íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”.