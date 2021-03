La emoción de Britney Spears: la cantante recuperó la alegría de cantar gracias a su madre

La cantante Britney Spears de 39 años, ha compartido en su cuenta de Instagram un video en el que aparece cantando cuando era muy joven y que se lo habría mandado su madre Linne Spears. Esto le hizo recordar el don que tiene para cantar y la alegría que tenía cuando lo hacía.

Debajo del video, que Britney Spears compartió en su cuenta de Instagram, escribió: “Dios… Mi mamá me envió esto y me recordó que puedo cantar!!! Ella dijo ‘Ya nunca cantas… necesitas volver a hacerlo!!!’ Realmente nunca he visto esta actuación… Definitivamente es de hace un tiempo!!!! Es de uno de los primeros viajes que hice sola… sobre todo recuerdo haber dicho WOW Singapur”.

Imagen: Instagram Britney Spears

La cantante se mantiene alejada de los escenarios desde 2018 cuando terminó de construir su mansión en Las Vegas. Sus fanáticos han visto muchas cosas de ella en este tiempo, pero nada de canto. Debido a la tutela general que tiene su padre, Britney no puede manejar ni un centavo de su dinero, ni dar entrevistas, ni controlar sus redes sociales incluida Instagram, no puede literalmente, ni tomar su coche para ir de compras.

Esta situación ha hecho que se cree un movimiento a favor de la cantante cuyo nombre es: “Free Britney”. En noviembre del 2020 la cantante realizó una demanda para que su padre, Jamie Spears, de 68 años, deje de ser su tutor legal y también su gestor.

Imagen: El Periódico

En aquel momento Jamie dijo en una entrevista concedida a CNN: “Cuando un miembro de la familia necesita atención y protección especiales, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente”.

Y a pesar de las criticas afirmó: “He brindado y continuaré brindando amor inquebrantable y protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan dañarla a ella o a mi familia”. La artista recibe una asignación semanal de 1.500 dólares y la tutela de sus dos hijos la tiene el padre de los niños Kevin Federline y a los que Britney Spears visita de manera frecuente.