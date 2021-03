TikTok: Charli D’ Amelio se hartó de las críticas y esa fue su respuesta

La red social TikTok se encarga de entretener y hacer felices a millones de usuarios de manera diaria con sus pegadizos videos que logran una gran difusión. Pero no todo es color de rosa en la popular aplicación de origen chino, ya que rivalidades, egos, críticas y demás se originan entre los participantes de esta comunidad.

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el que vive la principal tiktoker del planeta, la estrella juvenil estadounidense Charli D’ Amelio. La joven norteamericana cuenta con más de 100 millones de seguidores en TikTok y el cariño y apoyo de millones de fans. Pero al igual que las estrellas del cine, el deporte y otras actividades populares la bailarina de 16 años cuenta con una considerable cantidad de detractores y haters.

En un reciente capítulo de podcast "2 Chix ", el cual realiza en conjunto con su hermana Dixie D'Amelio, la oriunda de Norwalk respondió las críticas recibidas tras la obtención del premio "Estrella Social Favorita" en los últimos Kids' Choice Award.

"¿Cómo es que eso es culpa mía? Si no queréis que gane, deberíais haber votado a otra persona. ¿Por qué estáis enfadados?" inició D’ Amelio. "Literalmente no tuve nada que ver con eso... tan grosero. Literalmente tan grosero” continuó la tiktoker.

Luego Charli dio su punto de vista ante los mensajes que intentan generar una grieta con otros tiktokers: "Es mío, 100%. No he tenido nada que ver, han sido los demás los que me han hecho subir, y por eso les quiero. Entiendo si [la gente] está molesta, pero es como... simplemente no lo hagas. Incluso si están tratando de sacar a relucir a otras personas [atacándome]. Me encanta Emma, me encanta Maddie, me encanta Jojo, me encanta esa GamerGirl, es tan bonita, me encanta Addison.”. "Al final del día, realmente sentí que podía sentarme y decir "me merezco esto", porque fue la gente que me apoya la que hizo que esto sucediera" finalizó la estrella de TikTok.