Salvajemente criticada: Thalia luce irreconocible en Instagram

Thalia compartió una fotografía en sus redes en la que luce irreconocible. Siempre muy activa en sus redes sociales la cantante mostró que no tiene nada que envidiar a las chicas de 20 años. Su forma de vestir da siempre que hablar, sus outfit son impecables.

Siempre fantástica y con un cuerpo torneado aparece en Instagram con un body rojo donde puede apreciarse lo bella que está. Con una declaración al pie de foto donde dice: “Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado. La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer no lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenida el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas. Yo estoy a favor de cortar las etiquetas que nos han colgado por años con las tijeras de la libertad y el respeto…”

Thalia siguió diciendo: “Yo soy una dama, madre, esposa, empresaria, CEO, respetada de mis compañías y soy cantante que igual puede interpretar canciones de amor y desamor, como canciones llenas de contenido sexy y provocativo. Mi alma puede a la vez interpretar canciones para niños tocando mi lado materno, como mi voz puede cantar alabanzas de agradecimiento a Dios”.

Imagen: Instagram Thalía

Varios fueron los fans que felicitaron a Thalia por sus palabras, otros no paraban de decir lo rara que se veía en la fotografía. La conductora Maribel Guardia dijo: “Arriba las mujeres y la solidaridad entre nosotras. Excelente reflexión”.

Imagen: Instagram Thalía

Algunos de sus seguidores decían: “Bien dicho”, otra agregó: “Y colorín colorado no hay nada que agregar”. Otros por el contrario decían: "¿Que te hiciste en la cara? En la segunda foto te ves rara. 😮", "Demasiado botox, diferente a la belleza natural que tenía. Parece una simple vedette", "Que se hizo? 🥺", "Esta vez sin filtros o no es ella.. porque se ve muy diferente", “Ya se le nota la edad; luce rara digo no se es mi opinión”, "😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂Jajajajajajajaja ni ese cuerpo es tuyo", "Que rara se le ve la cara ! 🤔", fueron algunos de los comentarios cargados de críticas que volcaron muchos de sus seguidores en los comentarios de la publicación.