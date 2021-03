Las experiencias paranormales de famosos más aterradoras

Un fenómeno paranormal es una vivencia o experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Casi todos conocemos a alguien que ha vivido uno de ellos y si bien la comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que se engloban dentro de la etiqueta "paranormal", los propios famosos afirman la existencia de estos fenómenos.

Comenzando con el actor Keanu Reeves , el mismo afirma que ha tenido una experiencia la cual fue para él difícil de olvidar. Según Keanu , en una oportunidad se le apareció un abrigo sin nadie adentro: “Tenía como unos 6, 7 años. Regresábamos de Australia. Renata, nuestra niñera, estaba en mi cuarto, mi hermana estaba durmiendo, ella estaba sentada al lado y de repente de la puerta un abrigo aparece sin nadie, sin piernas, solo el abrigo. Y luego se desapareció”.

Imagen: El Intransigente

Jessica Alba, una reconocida actriz, también vivió su propia historia paranormal la cual la le dejaría una huella para siempre. La actriz relató su experiencia de la infancia ya que cuando era niña algo o alguien la asustó tanto que aún no lo ha podido olvidar. “Algo me apretó, no podía hablar, no podía hacer nada. Algo me tapó con las sábanas y no podía levantarme. Grité y corrí donde mis padres. Desde entonces no me quedo sola en la casa por la noches”.

Al parecer los espíritus son algo común ya que la cantante Demi Lovato en una ocasión contó que en su residencia de Texas vive el alma de una niña llamada Emily. Lovato sentía la presencia del espíritu por lo cual le pidió a una médium que confirmara sus sospechas. “Mi casa en Texas está tan embrujada que no es ni chiste. No por un espíritu sino por una niña pequeña. Su nombre es Emily. Tuve a una médium en la casa y a un caza espíritus para que hablara con el fantasma y efectivamente me dijeron el nombre de ella: Emily”

Imagen: El Intransigente

Si bien es muy difícil lograr captar espíritus en movimiento casualmente a Ariana Grande se le han presentado en más de una oportunidad. Ariana en uno de sus viajes habría visitado el cementerio de Stull, conocido como una de las siete puertas del infierno en la Tierra. La cantante contó que al entrar allí se sentía enferma y abrumada además de percibir olor a azufre, y luego de ello aparecieron varias moscas en el interior del coche. “Entonces bajé la ventana del coche justo antes de que nos fuéramos y dije en voz alta: “Le pedimos disculpas. No era nuestra intención perturbar su paz”. Entonces fui capaz de hacer una fotografía donde se podían ver tres caras distintas. Son los mismos rostros de demonios que podemos encontrar en los libros de texto», dijo Ariana. Sin embargo la cantante eliminó las fotografías “me empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, así que las borré”.