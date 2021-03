A la orilla del mar Natalia Oreiro luce radiante con un traslúcido look

Natalia Oreiro parece haberse despedido del verano en las redes sociales con su último posteo. La actriz uruguaya se encuentra muy contenta tras el estreno de la película “La Noche Mágica”, donde ocupa un rol protagónico junto a Diego Peretti.

“La película habla de cómo está la sociedad. Es una apuesta jugadísima, cuando leí el guion me atrapó mucho la historia. Me corría también de un registro, me colocaba en un personaje más oscuro, distinto” y “En la película no sabemos si mi personaje no vio lo que estaba sucediendo con su hija o no quiso verlo” indicó Oreiro sobre el flamante filme, en una entrevista con Marcela Coronel en el programa Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5).

En las últimas horas, Natalia Oreiro compartió una serie de veraniegas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En las mismas se puede ver a la también cantante de 43 años desplegando toda su belleza ante la cámara a la orilla del mar. La intérprete de “Que digan lo que quieran” luce un traslúcido vestido de color blanco, un cinto marrón de cuero, su largo cabello suelto y un delicado make up.



“Máma, la libertad siempre la llevarás ⁣ Dentro del corazón ⁣ Te pueden corromper, te puedes olvidar ⁣ Pero ella siempre está.⁣ ⁣ Charly García 🤍” fue el sencillo texto que eligió Natalia para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Ricardo Mollo se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 17 mil corazones en tan solo unas horas.