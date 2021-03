La contundente frase de Carlos Vela para destrozar a Zlatan Ibrahimovic

Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic formaron una de las rivalidades deportivas más importantes en la historia de la MLS durante 2018 y 2019 (las dos temporadas que estuvo el sueco en esta liga). Ambos, uno en LAFC y el otro en LA Galaxy, peleaban semana a semana por los reflectores a base de goles, asistencias y buenas actuaciones.

Y en una entrevista concedida a ESPN, el "10" aseguró que extraña jugar contra él, pero aseguró que fue mejor que el sueco, pues lo ganó casi todo. "Jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien. Me tocó estar con él (Zlatan) peleando y me tocó ganarle. Creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien".

En la temporada 2019, el 'Bombardero' marcó 34 goles y superó por cuatro tantos a "Ibra"; sin embargo, LAFC perdió ante el Seattle Sounders en la Gran Final de la Conferencia Oeste. Durante el año anterior casi no tuvo actividad, pues sufrió varias lesiones y el calendario sufrió modificaciones debido a la pandemia del coronavirus.

Carlos Vela espera que en la temporada 2021 tenga un nuevo rival que lo ayude a mantenerse en un gran nivel para poder seguir haciendo historia en Los Angeles FC. "Este año hay que buscar nuevas metas y nuevos rivales", agregó. Zlatan marcó 53 goles en los 58 partidos que jugó durante el tiempo que estuvo con el LA Galaxy.

Vela no iría a Juegos Olímpicos. Cuando se le cuestionó sobre la posibilidad de asistir, respondió con toda sinceridad. "Creo que ya lo repetí varias veces. Ahorita contestar eso serían palabras sin sentido. No he tenido ningún tipo de acercamiento, nadie me ha preguntado, nadie me ha dicho si está interesado en que vaya, así que decirte si voy o no voy, no va a ningún lado", sentenció.