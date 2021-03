Evaluna Montaner ha cambiado: es duramente criticada por los practicantes de su religión

Al parecer el matrimonio de Evaluna Montaner con Camilo Echeverry Correa, más conocido simplemente como “Camilo”; la ha llevado a hacerse cambios en su apariencia, ha cambiado su cabello y su forma de vestir.

¿Qué opina su padre, el cantautor Ricardo Montaner?. Desde que Evaluna Montaner contrajo matrimonio con Camilo ha dado pequeños cambios en su vida personal, y a pesar de que a todos sus seguidores les encanta y no dudan en alabarla. Los mensajes de su papá son los que más resaltan y siempre son notados por los fans de la cantante.

Últimamente la cantautora volvió a mostrarse a través de su cuenta de Instagram por medio de una foto donde puede verse su nuevo estilo con el cabello mas corto un poco ondulado, se la puede ver mas madura y dejando atrás esa imagen de niña que tenía antes. Esto en días pasados causó gran sensación en la red social de la camarita.

Imagen: Instagram Evaluna Montaner

Por su forma de vestir y de bailar parece que Evaluna Montaner perdió su inocencia y Camilo tiene mucho que ver en esto. El comentario de su padre no se hizo esperar con su típica frase “Dios Santo”. Por supuesto que a muchos no les gustó inclusive lo señalaron por ser demasiado religioso. "Dios no mira la apariencia externa de las personas, mira el corazón, ya creció y tiene su familia" comentaron los seguidores de la cantante en las redes.

A pesar de esto Ricardo no habla de su expresión y siempre muestra el apoyo incondicional a todos sus hijos. Se lo ve realizando desafíos virales junto a ellos, dando entrevistas a los distintos medios. Los podemos ver a todos juntos en YouTube haciendo sus rutinas de ejercicios y demás. Solo parece que a Montaner le gusta causar revuelo en las redes.

Imagen: Instagram Evaluna Montaner

Al parecer Evaluna Montaner ha perdido el concepto de inocencia y recato, esto le encanta a su esposo, el cantante colombiano Camilo. Sube las fotos que quiere, muestra sus costillas, su trasero y usa prendas de vestir menos discretas que antes. Muchos cristianos evangélicos han salido a criticar y a cuestionar la actitud de Evaluna que la ha convertido en una mujer diferente y alejada de los caminos de Dios, como ellos dicen.