Enseñó de más: Ivana Nadal lo apuesta todo y deja poco a la imaginación

Ivana Nadal volvió a convertirse en tendencia esta semana tras sus controversiales dichos sobre el uso del barbijo en la actualidad. Una de las personas de la televisión que no aguantó su mensaje y salió al cruce fue la modelo Denise Dumas.

“¿Quién banca económicamente a Ivana Nadal? ¿Qué hotel va a querer tener como prensa a una chica que dice estas cosas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién bancó todo esto?”, indicó la blonda durante el programa “Hay que ver” de la señal “El Nueve”.

"Ella vuelve y hace como si fuera el Papa, porque dice ‘hace tiempo que no les hablo’. Yo vi el mensaje entero, no editado, dura más de veinte minutos; llegó un momento que ya no daba más... Ella habla mal del barbijo, de la gente que se enoja con ella, del amor, de los niños que vienen enfermos al mundo, hace todo un discurso...”. amplió Denise refiriéndose a los videos que realiza Ivana en sus redes sociales. Mientras tanto la morocha sigue disfrutando de sus viajes por Latinoamérica, actualmente se encuentra en Costa Rica.

Hace unas horas, Ivana Nadal publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. En las mismas se puede observar a la modelo de 30 años posando con una gran sonrisa sobre la arena de las playas de la zona de Manzanillo, Limon, Costa Rica y luciendo una bikini de color blanca.

“Libertad SIEMPRE 🙌🏾 De pensamiento, de elección, de expresión y de ALMA.” fue el sencillo y corto texto que eligió Nadal para acompañar sus recientes instantáneas. Además, esta publicación que tiene como única protagonista a la presentadora de televisión recibió una gran cantidad de likes superando con facilidad la barrera de los 40 mil corazones.